Un incendiu a izbucnit marți dimineața, 28 decembrie 2021, in jurul orei 07.00 la un garaj din Municipiul Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru. Incendiul a fost lichidat, insa din nefericire, in interiorul garajului a fost gasita o victima carbonizata. Cel mai probabil este vorba despre o persoana fara adapost care locuia in anexa incendiata.