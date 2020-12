Pompierii militari din Aiud au intervenit astazi, 26 decembrie 2020, in jurul orei 15:00, pe strada Transilvaniei pentru a salva o persoana care a cazut intr-o fantana. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2. Persoana a fost extrasa din fantana, conștienta, fara leziuni majore. Aceasta a refuzat transportul la spital. Acest articol a fost citit de 1 ori The post Persoana din Aiud ranita, dupa ce a cazut intr-o fantana first appeared on Stiri, publicitate online din Aiud | ziar aiudinfo.ro | judetul Alba .