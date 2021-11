Persoană decedată în incendiu într-un bloc din Galaţi Un barbat, de 70 de ani, și-a pierdut viața și 30 de persoane au fost evacuate, in urma unui incendiu produs in noaptea de miercuri spre joi in Galați, informeaza TVR . Batranul locuia singur și garsoniera sa, situata la etajul noua, a fost cuprinsa de flacari. Barbatul aflat in locuința avea arsuri și se intoxicase cu fum. Timp de 45 de minute, medicii s-au chinuit sa-l resusciteze pe barbat, insa acesta a decedat. Incendiul s-a produs aproape de miezul nopții. Blocul, care are 150 de garsoniere, este situat intr-o zona centrala a Galațiului și, pentru ca exista riscul ca flacarile sa cuprinda… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

