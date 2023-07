Persoană cu dizabilități, obligată de o rudă să facă videochat O persoana cu dizabilitați a fost obligata de catre o ruda sa faca videochat și, pentru a-i crește vizibilitatea, primea produse care ii erau interzise pe motive de sanatate. Dupa o percheziție in Prahova, doi suspecți au fost reținuți. Polițiștii din Ploiești și procurorii DIICOT au documentat activitatea infracționala a doua persoane banuite de trafic […] Articolul Persoana cu dizabilitați, obligata de o ruda sa faca videochat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

