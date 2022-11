Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, duminica, in jurul orei 17.45, pentru cautarea-salvarea unei persoane, in zona pontonului din Partoș, din municipiul Alba Iulia. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre o posibila persoana cazuta in Raul Mureș. Misiunea este in dinamica, revenim…

- Pompierii din Alba Iulia au parte de o misiune inedita in aceasta noapte. Aceștia au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui caine, rasa husky, care a cazut intr-o fantana aparținand unui imobil situat pe strada Ilie Cleopa. „Detasamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit, duminica seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbiucnit la o casa din localitatea Aiudul de Sus. a ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta cu ardere generalizata la intreaga locuința. Din nefericire, locuința…

- Intervenție a pompierilor, luni, la sediul unitații militare din Chișoda. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce focul a izbucnit la o incapere a Batalionului 185 Sprijin „Mureș”, care are sediul in unitatea de langa Timișoara. Nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale importante.

- Detașamentul de pompieri din Alba Iulia a fost solicitat sa intervina in cursul dupa-amiezii de astazi, 18 septembrie 2022, pentru salvarea unei pisici care a cazut intr-un canal. „La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii pisica era cazuta intr-un canal. Aceasta a fost extrasa in siguranta…

- FOTO VIDEO| INCENDIU pe autostrada A10, la Sancrai: Un camion cu remorca s-au facut scrum. Intervin pompierii cu trei autospeciale FOTO VIDEO| INCENDIU pe autostrada A10, la Sancrai: Un camion cu remorca s-au facut scrum. Intervin pompierii cu trei autospeciale Detașamentul de pompieri Alba Iulia și…

- Țeava de gaz sparta in Alba Iulia, pe strada Garii: Intervin pompierii pentru asigurarea masurilor PSI Țeava de gaz sparta in Alba Iulia, pe strada Garii: Intervin pompierii pentru asigurarea masurilor PSI Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor PSI, in municipiul Alba…

- Ca urmare a codului portocaliu meteo de averse torențiale, in vigoare pe intreg teritoriul județului Alba, detașamentul de pompieri din Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pentru evacuarea apei dintr-o anexa gospodareasca, din localitatea Poiana Ampoiului. Codul este valabil in intervalul 30 august,…