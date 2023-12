Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din Harghita intervin joi pentru salvarea unein persoane care a cazut de la peste 50 de metri de pe un perete de stanca in Masivul Hașmașul Mare.Potrivit Salvamont Romania, la intervenție participa salvatorii montani din localitatea Balan, potrivit mediafax. Este vorba de o…

- 10 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre echipele Salvamont, doua dintre acestea fiind transportate la spital. Cele mai multe intervenții de urgența s-au inregistrat la dispeceratele Salvamont Voineasa, Lupeni, Brașov, Prahova și Harghita. Salvamontiștii informeaza ca au primit și…

- Ultimul elev scos luni de sub daramaturi dupa ce unul dintre peretii internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc s-a prabusit a decedat. "Se confirma decesul. Au incercat sa-l resusciteze timp de 40 minute, dar fara efect", a declarat pentru AGERPRES dr. Peter Szilard, seful SAJ Harghita.…

- UPDATE: Echipele de cautare-salvare au descoperit și locul in care se afla a patra persoana și fac eforturi pentru a ajunge cat mai rapid la ea. Salvatorii comunica verbal cu a patra victima și acționeaza pentru scoaterea acesteia de sub daramaturi. Știrea inițiala: Un perete al internatului Liceului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din harghita au fost sesizati cu privire la un accident rutier ce a avut loc pe malul raului Tarnava. Un autoturism a cazut in raul Tarnava, la iesire din Feliceni spre Cristuru Secuiesc. La locul evenimentului s au deplasat pompierii Detasamentului…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, de la inceputul anului, de 370 de ori pentru a interveni in cazul unor ursi a caror prezenta a fost semnalata in preajma localitatilor. Numarul este mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut. In toate situatiile a fost trimis la fata locului un echipaj…

- A fost gasit mort cetațeanul francez care a disparut la sfarșitul saptamanii trecute, sambata, in masivul Bucegi. Barbatul in varsta de 58 de ani a plecat din Bucuresti pentru a face un traseu montan, insa și-a gasit sfarșitul. Salvamontiștii au descoperit trupul neinsuflețit al acestuia in cursul zilei…

- Mai multe amforete si vase vechi de peste 4.000 de ani au fost descoperite, recent, in situl Pauleni – Ciuc Dambul Cetatii din judetul Harghita, de catre o echipa de cercetatori de la Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor institutiei, obiectele…