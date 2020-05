Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi și pana pe 14 iunie, pe strada Tighina, in perimetrul strazilor Columna și Mitropolit Varlaam, traficul rutier va fi suspendat. Masura este luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești din zona istorica a orașului, in cadrul Pachetului II (str.…

- Ideea primariei Chișinau de a aplica, pe strada Pușkin, marcajul care delimiteaza banda rezervata circulației transportului public este salutata chiar și de experții in siguranța rutiera. Totuși, este loc și de mai bine, crede Ilie Bricicaru, doctor in stiinte tehnice, expert international in siguranta…

- Incepand de astazi, strada Tighina din Chișinau s-a transformat intr-un șantier. Asta pentru ca s-a dat start lucrarilor de schimbare a utilitaților subterane, care vor fi realizate pe o lungime de 470 de metri timp de 60 de zile. Costul lucrarilor este de 40 milioane de lei, bani alocați din bugetul…

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a mers astazi pe strada Zelinski din Capitala, unde acum se desfașoara lucrari de reparație a trotuarului. Acolo sint schimbate bordurile și asfaltul. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate pina la sfirșitul lunii mai, scrie actualitati.md. "Suprafața…

- Incendiu de vegetație pe strada Cantonului din municipiul Chișinau. Flacarile au izbucnit aseara și au nimicit 1,5 hectare de iarba uscata.Potrivit reprezentanților IGSU, pentru a lupta cu flacarile la fața locului au intervenit doua echipaje de salvatori.

- O porțiune a strazii pietonale din Chișinau se pare ca va fi sapata. Cel puțin, asta se ințelege din citeva fotografii plasate pe rețelele de socializare, care ii surprind pe cițiva muncitori, lucrind la fața locului. Martorul ocular a imortalizat momentul in care cițiva lucratori repara o țeava.