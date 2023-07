Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Florian Lixandru a declarat marți, 4 iulie, in timpul audierilor din Parlament, ca Ministerul Educatiei a identificat persoana responsabila pentru fotografierea si dezvaluirea subiectelor de la limba romana la examenul de Bacalaureat 2023. Este vorba despre un membru al unei comisii…

- Persoana care a fotografiat si facut publice subiectele la bac a fost identificata. Secretarul de stat Florin Lixandru a declarat ca aceasta a facut parte dintr-o comisie de supraveghere. Nu au fost oferite mai multe detalii, scrie Antena3. Florin Lixandru a fost audiat, astazi, in cadrul Comisiei de…

- Ministrul Ligia Deca a afirmat despre situatiile in care subiectele la examenele nationale au aparut in spatiul public in timp ce se desfasurau ca in fiecare astfel de caz, au identificat centrele din care subiectele au fost facute publice, pentru ca acele foi de examen mentioneaza numarul centrului.”In…

- Ministrul Ligia Deca a declarat, joi, despre subiectele la Bacalaureat aparute in spatiul public ca multe dintre aceste fotografii au fost realizate cu camere microscopice, aflate in nasture, si s-au folosit casti microscopice care sunt foarte greu de detectat de catre comisii. Ea a tinut sa precizeze…

- Ministrul Ligia Deca a declarat, joi, despre subiectele la Bacalaureat aparute in spatiul public ca multe dintre aceste fotografii au fost realizate cu camere microscopice, aflate in nasture, si s-au folosit casti microscopice care sunt foarte greu de detectat de catre comisii. Ea a tinut sa precizeze…

- FOTO: Subiectele la proba de Matematica de la Bacalaureat, pozate cu camera ascunsa la cateva minute de la inceperea examenului Mai multe fotografii care ar conține subiectul de la proba de Matematica de la Bacalaureat au aparut in spațiul public la doar cateva minute de la inceperea examenului. Imediat…

- FOTO| SUBIECTE BACALAUREAT 2023, la Istorie și Matematica. Ce au avut de rezolvat elevii SUBIECTE BACALAUREAT 2023, la Istorie și Matematica. Ce au avut de rezolvat elevii Bacalaureat 2023: Ministerul Educației a publicat marți subiectele și baremele la Matematica și Istorie – proba obligatorie a profilului.…

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca, mentionand ca, daca greva va…