- Autoritatile iraniene au anuntat marti ca mai multe persoane, despre care se crede au fost implicate in doborarea unui avion de pasageri ucrainean, au fost arestate, a declarat un oficial de la Teheran, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. „Au avut loc ample investigatii si unii oameni au fost…

- Cel care opera racheta care a doborât Boeing-ul ucrainean miercuri, la Teheran, a deschis focul fara a putea obține confirmarea unui ordin de tragere din cauza unui „bruiaj” de telecomunicații, a afirmat sâmbata un general iranian, potrivit AFP.Soldatul iranian a confundat…

- Iranul a declarat vineri ca poate afirma cu certitudine ca avionul ucrainean Boeing 737 care s-a prabusit miercuri la Teheran "nu a fost lovit de o racheta", informeaza AFP. "Un lucru este sigur, acest avion nu a fost lovit de o racheta", a declarat presedintele Organizatiei Aviatiei Civile…

- Purtatorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a declarat joi ca Iranul face apel la Canada sa îi puna la dispoziție informațiile pe care le are în legatura cu prabușirea avionului ucrainean care se deplasa de la Teheran spre Kiev, informeaza agenția IRNA,…

- “Newsweek”, citand oficiali americani și irakieni, susține ca exista serioase suspiciuni legate de o posibila doborare accidentala la Teheran a avionului ucrainean cu 176 persoane la bord de catre militari iranieni. Avionul Boeing 737–800 a fost doborat de o racheta antiaeriana Tor-M1 (Gauntlet, conform…

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean in momentul in care se afla deasupra orasul Parand, in apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, inainte sa se prabuseasca, miercuri. O mica explozie…

- Președintele american Donald Trump și-a exprimat propriile dubii cu privire la motivele prabușirii avionului ucrainean în Teheran, în urma caruia au murit 176 de oameni. ”Am dubiile mele. Am sentimentul ca ceva teribil s-a întâmplat (...) Cineva ar fi putut face o greșeala…