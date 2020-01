Stiri pe aceeasi tema

- Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului ucrainean pentru Aparare si Securitate Nationala, a declarat pentru BBC ca anchetatorii din tara sa au descoperit imediat dovezi concludente ca avionul de pasageri Boeing a fost doborat de rachetele iraniene, una dintre ele explodand sub cabina

- Schimbare de pozitie la Teheran, unde presedintele iranian a recunoscut sambata dimineata ca tara sa a doborat din greseala avionul ucrainean Boeing 737 cu 176 de pasageri la bord, dupa ce initial a dezmintit categoric aceasta ipoteza.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica nu are niciun motiv sa nu creada informatiile mai multor tari occidentale conform carora cauza prabusirii avionului Boeing al unei companii aeriene ucrainene in apropiere de Teheran ar putea fi un tir accidental…

- Iranul a negat in mod categoric ipoteza potrivit careia avionul Boeing apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines care s-a prabusit in apropiere de Teheran si in care au murit 176 de oameni a fost atins de o racheta.

- Canada si Marea Britanie afirma ca avionul ucrainean prabusit miercuri la Teheran a fost doborat de o racheta iraniana. Premierul canadian Justin Trudeau considera ca s-a intamplat așa „probabil dintr-o eroare”. Avionul avea 176 pasageri la bord, cei mai mulți din Iran – 82 și Canada – 63. Mai multe…

- “Newsweek”, citand oficiali americani și irakieni, susține ca exista serioase suspiciuni legate de o posibila doborare accidentala la Teheran a avionului ucrainean cu 176 persoane la bord de catre militari iranieni. Avionul Boeing 737–800 a fost doborat de o racheta antiaeriana Tor-M1 (Gauntlet, conform…

- Autoritatile iraniene au calificat joi ca 'lipsite de orice sens' 'zvonurile' conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost lovit de o racheta iraniana, transmite AFP.'Mai multe curse interne si internationale zburau in acelasi moment in spatiul iranian…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.