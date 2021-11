Perseverența dă rezultate. Deputat USR Adrian Giurgiu Perseverența și acțiunile in folosul comunitații ne aduc tuturor satisfacția de a face bine. Aceste lucruri imi sunt calauzitoare in derularea activitaților pe care le desfașor, mai ales in calitatea pe care am dobandit o, cu sprijinul cetațenilor județului Mureș care m-au votat, aceea de deputat in Parlamentul Romaniei. Astfel, incep prin a spune faptul … Post-ul Perseverența da rezultate. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajamentul Romaniei privind combaterea antisemitismului, rasismului si a extremismului de orice natura, precum si promovarea cunoasterii si consolidarea educatiei in domeniul Holocaustului, a fost reafirmat recent de delegația țarii noastre prezenta la cea de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU.…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Profesorilor, imi exprim increderea in viitorul sistemului de invatamant autohton, in ciuda perioadei dificile pe care o traverseaza școala romaneasca in aceasta pandemie devastatoare. Aceasta sarbatoare a fost desemnata la 5 octombrie, pentru a marca semnarea in 1966 a…

- Mai multi ursi bruni de pe raza unor fonduri cinegetice din judetele Arges, Mures si Suceava vor fi impuscati, in baza unor ordine ale ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Actele normative, publicate miercuri in Monitorul Oficial, prevad recoltarea prin metoda „la panda" a cinci ursi, unul din…

- Cea de-a XII-a ediție a Cupei Sirius la baschet feminin a fost caștigata de FCC Baschet Universitatea „Aurel Vlaicu" Arad. In finala de vineri, 17 septembrie, aradencele s-au impus cu 83-52 in fața gruparii CSM Alexandria. Competiția s-a desfașurat in perioada 15-17 septembrie, in Sala Sporturilor din…

- Noi dezvaluiri despre susținatorii lui Florin Cițu inainte de congresul PNL din 25 septembrie The post Culisele statului paralel | „Echipa caștigatoare" a lui SuperCițu și legaturile cu banii buni: Ciucu, Bacanu și Gheorghiu appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului…

- Alina Gorghiu a fost succesoarea lui Klaus Iohannis la conducerea Partidului Național Liberal The post Culisele Statului Paralel | Istoria se repeta. Cum a ajuns Alina Gorghiu șefa PNL, ghidata și asistata de Klaus Iohannis appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele Statului…

- Acesta se alatura celorlalți 13 prefecți USR PLUS pe care Guvernul a decis astazi sa ii elibereze din funcție. Prim-ministrul Florin Citu a anunțat astazi ca a aprobat eliberarea din functie a 14 prefecti si 28 de subprefecti. Astfel, au fost demiși și subprefecții din Mureș, Lucia Hang, precum și cel…

- Adrian Giurgiu, deputatul de Mureș al USR PLUS, preocupat in permanența de identificarea, promovarea și implementarea unor soluții care sa conduca la modernizarea Romaniei, cu impact major in viața oamenilor, a profitat de vacanța parlamentara pentru a avea numeroase intalniri, in țara și strainatate,…