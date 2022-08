Luna august aduce cea mai frumoasa ploaie de stele cazatoare de peste an, Perseidele. Fenomenul astronomic isi atinge maximul de vizibilitate in noaptea de 12 spre 13 august. Din punct de vedere astronomic, luna august este cunoscuta pentru aparitia roiului Perseide, care isi va atinge maximul de vizibilitate, in Romania, in noaptea de 12 spre 13 august. Denumite dupa constelația din care provin, Perseidele reprezinta unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an. Toate aceste particule de praf provin de la cometa 109P/Swift-Tuttle, care, atunci cand trece pe langa Soare, sublimeaza…