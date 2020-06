Stiri pe aceeasi tema

- „Groseltern Friedericke und Josef Habicher : Bunicii mei- Fotografie realizata 1929 in atelierul fotografic Guggenberger-Mairovits. Atelierul condus de Ida Guggenberger și partenera ei de afaceri- Jolan Mairovits a funcționat la Sibiu intre 1918-1932, la adresa Piața Regele Ferdinand (Piața Mare) nr.19.

- Cuplul prezidential Klaus si Carmen Iohannis au fost surprinși duminica, pentru prima data de la ridicarea restricțiilor, ieșind din curtea bisericii Romano-Catolice din Sibiu, transmite Antena 3. Klaus și Carmen Iohannis au asistat la sluja ținuta in curtea Bisericii Romano-Catolice „Sfanta Treime”…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa Carmen, au fost surprinși duminica, pentru prima data de la ridicarea restricțiilor, ieșind din curtea bisericii Romano-Catolice din Sibiu, informeaza Antena3.Potrivit sursei citate, Klaus și Carmen Iohannis au asistat la sluja ținuta in curtea Bisericii Romano-Catolice „Sfanta…

- In goana dupa profit, comerciantii din pietele constantene incearca sa ii pacaleasca pe clienti. Sub etichete pe care scriu ca marfa este de provenienta romaneasca, din culturile proprii, de cele mai multe ori stau produse importate din Olanda, Grecia sau Spania. S-au convins de asta si inspectorii…

- Carla Alvarez a ajuns la Sibiu pe 12 martie. A ramas apoi blocata in apartamentul sau inchiriat prin platforma Airbnb, așteptand de atunci sa poata din nou sa calatoreasca. Tanara vrea sa plece in Germania, acolo unde prietenii sai deja susțin spectacole pe strada. Pana atunci, insa, Carla se „antreneaza”…

- Containere pentru bolnavii de coronavirus au fost aduse la Spitalul Municipal Timișoara, dar sunt aproape inutilizabile. Opt containere au fost descarcate miercuri dar au fost amplasate la mare distanța de spital, astfel ca nu pot fi branșate la apa și canalizare. Mai mult, cheltuielile pentru o singura…

- Conform IPJ Prahova, la intrarea in localitatea Romanești, km 49+150m, sensul de mers Ploiești-București, sector de drum in curba catre dreapta, un conducator auto in varsta de 26 ani, se pare ca ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind in afara parții carosabile, unde s-a rasturnat…

- “Implicarea dumneavoastra directa in susținerea actului medical, prin ajutoarele materiale care s-au strans din donații, a fost o lecție de daruire, de credința și facere de bine in folosul celor aflați in suferința”, este mesajul de mulțumire transmis de medicii din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase…