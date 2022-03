Stiri pe aceeasi tema

- Nora traverseaza o perioada extrem de grea in casa Mireasa Capriciile - Iubirii, astfel ca mama ei a simțit ca trebuie sa-i fie alaturi in astfel de momente, cat și poarte mai multe discuții cu ea care sa "o trezeasca la realitate". Iata ce declarații neașteptat a facut mama concurentei, dar și ce o…

- In casa Mireasa Capriciile - Iubirii, situația din aceasta seara a fost una foarte tensionata! Din nefericire, Nora și Leo nu mai formeaza un cuplu, astfel ca doamnei Dana i-a reaparut zambetul pe buze, considerand ca fiul ei a luat decizia cea buna. Pe partea cealalta, Leo este confuz, iar Nora plange…

- Punct și de la capat, spun iubirii mele Punct și de la capat, ca și cand ai bate In sicriul unei stele cazatoare Ultimul piron de singuratate. De ce punct iubito, de ce de la capat S-a rodat iubirea, ruginita-i zarea Printre stele iata cum iși face loc Vulpea care-aduce gratis disperarea. Bine, punct…

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…

- In ultimul timp, discuțiile controversate nu au incetat sa apara. Larisa, din casa Mireasa- capriciile iubirii, atac dur la adresa Alinei. Concurenta este de parere ca Alina va primi foarte multe lucruri, datorita faptului ca este cu Valentin.

- Ei bine, și in seara aceasta dragostea a fost departe de casa Mireasa Capriciile -Iubirii, asta fiindca Alina a avut parte de numeroase acuzații din partea doamnei Dana, care considera ca nu o sa aiba vreodata o noua relație. Iata cum a reacționat concurenta!

- Sambata, 22 ianuarie, a avut loc premiera celui de-al cincilea sezon „Mireasa”. Simona Gherghe a prezentat telespectatorilor cine sunt fetele care s-au inscris la show-ul matrimonial pentru a-și gasi jumatatea. Telespectatorii au urmarit cu sufletul la gura prezentarea concurentilor, dar si noutatile…

- Cei mai multi dintre noi intra intr-o relatie cu multe idei preconcepute despre cum ar trebui sa fie partenerul de viata. Vor ca acesta sa fie iubitor, tandru si atent, dar ei nu vor sa se schimbe si recurg de multe ori la violenta si santaj emotional ca sa isi schimbe jumatatea.