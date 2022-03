Stiri pe aceeasi tema

- Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii pare ca a trecut peste desparțirea de Sabrina, iar acum este gata sa inceapa o noua relație. Concurentul iși dorește ca in concurs sa apara o noua fata, deoarece cele care se afla deja in competiție nu il atrag sub nicio forma, ba chiar a spus ca le vede…

- Concurenții din casa Mireasa-Capriciile Iubirii au avut o discuție despre eliminarile din weekend-ul ce a trecut, iar Sabrina este de parere ca saptamana urmatoare ea va fi prima propusa sa paraseasca competiția. Ea considera ca toata lumea o uraște pentru decizia de a se desparți de Perneș, iar mulți…

- Perneș și Aron de la Mireasa sezon 5 s-au certat dupa petrecerea de sambata. Primul a fost deranjat de faptul ca celalalt i-ar fi facut semne in timp ce dansa alaturi de Sabrina, fosta iubita a lui Perneș. De acolo a inceput un scandal in casa baieților.

- Velentin și Perneș sunt tot mai preocupați de relațiile cu iubitele lor și se confeseaza unul celuilalt in casa Mireasa. O noua discuție dintre a acestora dezvaluie care sunt motivele de ingrijorare pentru cei doi concurenți.

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Sabrina i-a povestit Alinei ca a fost victima violenței domestice in ambele relații serioase pe care le-a avut. Perneș, iubitul ei de la Mireasa sezon 5, nu a insistat sa afle mai multe despre acest subiect pentru a nu o pune pe Sabrina intr-o situație neplacuta.

- Sabrina a adus acuzații neașteptate la adresa Alinei. Concurenta considera ca aceasta nu a venit in emisiune sa se marite, iar Valentin nu este potrivit pentru ea. Iata ce destainuiri i-a facut Andreei.

- Decizia lui Aron de a forma un cuplu cu Alexandra la doar cateva zile de la intrarea in competiția Mireasa nu este vazuta cu ochi buni de amicul sau Valentin. Concurentul i-a spus tanarului indragostit parerea lui sincera și a subliniat ca ar fi trebuit sa mai aștepte pana sa faca un asemenea pas.