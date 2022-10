Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii au aflat secretele Regelui Charles dupa incoronare. Acesta a urcat pe tron dupa decesul regretatei Regine Elisabeta a II-a. Majoritatea cetațenilor din Marea Britanie nu il doreau in rolul de suveran din cauza unor acțiuni din trecut. Unii descopera abia acum care sunt pretențiile monarhului.…

- In 2020, matematicianul Adrian Constantin, profesor la Universitatea din Viena, a caștigat Premiul Wittgenstein, cel mai valoros premiu stiintific acordat in Austria. Premiul Wittgenstein este considerat Nobelul Austriei: in juriu fiind prezenti doi laureati Nobel. Matematicianul Adrian Constantin este…

- Lenjeria de pat se numara printre lucrurile cele mai folosite din locuința, motiv pentru care trebuie spalata regulat, o data pe saptamana. In plus, aceasta trebuie inlocuita cu una noua cel puțin o data la doi ani.

- Daca piața de construcții stagneaza la Cluj-Napoca, cea a chiriilor explodeaza. In ”blocul cu aripi” de pe varianta Zorilor - Manaștur, un apartament cu un dormitor a ajuns sa aiba o chirie de 640 de euro. Suprafața locuinței este de 60 de mp: dormitor, living cu bucatarie pe hol și o baie. Prețul este…

- Ce planta trebuie sa ai seara in dormitor. Specialiștii susțin ca este o planta care te poate ajuta sa ai un somn liniștit. Mai mult decat atat, ea poate sa absoarba și substanțele toxice din aer. Cu siguranța ii vei simți tu efectul daca o vei ține in camera de odihna. Iata despre ce planta […] The…

- Caștile TWS sunt un accesoriu util, care poate fi purtat oriunde, oricand, iar popularitatea lor crește in randul utilizatorilor, potrivit unei cercetari realizate de IDC. Ca raspuns la cererea ridicata, Huawei Consumer BG lanseaza caștile FreeBuds SE, potrivite atat pentru vacanțele de la final de…

- In viața fiecarei persoane, vine un moment in care este nevoie sa iși redecoreze casa sau sa se mute intr-o casa noua, unde trebuie sa o ia de la zero cu tot ceea ce ține de decorațiuni sau amenajari. De cele mai multe ori, atunci cand se gandesc la mobilier, oamenii se raporteaza la acesta ca la simple…

- La festivalul UNTOLD de la Cluj-Napoca e un lucru obișnuit sa vezi familii cu copii cu tot bucurandu-se de muzica preferata. Pentru a putea participa cu cei mici la festival, parinții trebuie sa țina seama de un accesoriu obligatoriu.