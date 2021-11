Permit oare Facebook și Instagram dezinformarea privind COVID-19? Dezinformarea in legatura cu COVID-19 si cu vaccinurile este de mare actualitate și este ceva des intalnit pe platformele sociale. Potrivit unui studiu realizat de NewsGuard, zece conturi ale Facebook si Instagram au strans circa 370.000 de urmaritori in ultimul an, din acest motiv, relateaza DPA. Este vorba despre 20 de conturi, pagini si grupuri care continua sa promoveze teorii ale conspiratiei si afirmatii false despre COVID-19. Aceste conturi insa, raman active, castigand astfel zeci de mii de noi urmaritori. In astfel de grupuri au fost postate comentarii conform carora vaccinurile impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

