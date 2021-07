Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala pentru Informatica si Libertati (CNIL) din Franta a atras atentia, miercuri seara, asupra impactului extinderii utilizarii certificatelor COVID-19, subliniind ca sunt afectate drepturile...

- Franța impune utilizarea unui „permis sanitar” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 din ultima vreme. Conform BBC, de miercuri francezii vor trebui sa faca dovada vaccinarii, a unui test negativ…

- Franța impune folosirea unui „permis de sanatate” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale, in mijlocul unui val puternic de imbolnaviri cu Covid-19, generat de virulenta varianta Delta, relateaza BBC.

- „Am intrat in al patrulea val al epidemiei”, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, dupa o reuniune a guvernului francez.Potrivit oficialului guvernamental, planul include, in special, necesitatea unui permis de sanatate intr-o gama larga de locatii, precum restaurante sau cinematografe…

- Presedintele filialei din Gorj a PNL, Dan Vilceanu, a sustinut, sambata, necesitatea reformarii formatiunii, el atragand atentia asupra fa fortei politice care a devenit USR PLUS si care vor fi adversarii liberalilor in alegerile din 2024. "Trebuie sa realizam ca nu mai suntem doar noi si PSD in…

- Tanarul care i-a dat o palma președintelui Franței va sta 4 luni in inchisoare. Și este mai puțin de un sfert din pedeapsa totala care include și 14 luni cu suspendare ce pot fi activate daca barbatul comite o alta infracțiune.

- In viața unui președinte de țara sunt luni mai incarcate și luni mai liniștite. Acum, totuși, mai depinde și de țara. Sunt republici prezidențiale, in care președinții au gramezi de atribuții și o mulțime de treaba. In acele țari, agenda președintelui este mereu incarcata, cum se intampla in SUA, unde…

- Franta a initiat teste pentru utilizarea certificatelor de vaccinare, dar Comisia Nationala pentru Informatica si Libertati a avertizat ca documentele trebuie sa mentina caracterul voluntariatului, fara a fi restrictionata libertatea de circulatie, un avertisment lansat si de Consiliul Europei.…