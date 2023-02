Stiri pe aceeasi tema

- Poșta Romana a caștigat un contract cu Regia Autonoma Administrația Patrimoniului de Stat București, astfel ca va relua livrarea permiselor de conducere și a certificatelor de inmatriculare la domiciliu.

- Joi, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, a participat impreuna cu domnul Comisar șef de poliție Mihai Zgardea, la evaluarea activitații desfașurate in anul 2022 de catre Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari. 1. In anul 2022 pe linia compartimentului evidenta conducatori…

- Bani multi si multe puncte-penalizare: asta ii asteapta pe soferii romani care circula fara permis auto la ei. Soferii ar trebui sa fie mai atenti atunci cand pleaca de acasa. In 2023, in cazul in care au plecat la drum fara permis, ei risca o amenda usturatoare, la un simplu control de rutina. De asemenea,…

- In urma unei analize efectuate la nivelul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a rezultat ca in perioada decembrie 2022 – februarie 2023 va expira termenul de valabilitate administrativa a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel național, aceste documente…