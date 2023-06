Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu 261 de voturi „pentru" si o abtinere, un proiect de lege prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete, potrivit Agerpres. „Permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care modifica o lege in vederea asigurarii unei mai bune protectii pentru victimele traficului de persoane. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 191 de voturi pentru, 66 impotriva si 12 abtineri, proiectul de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, in forma Guvernului.In aceasta forma este eliminat pragul de la care se considera infractiune pentru abuz in…