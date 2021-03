Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat pentru cetatenii sai un pasaport digital care certifica starea de sanatate a calatorilor spre sau dinspre strainatate. Aceasta inițiativa, aflata in studiu in Statele Unite și in Europa, va putea contribui la o deschidere mai mare a frontierelor chineze, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Fotograful Mick Rock, cunoscut pentru imagini emblematice ale unor legende rock precum David Bowie, dar si pentru coperti de albume din anii '1970, marcheaza cel de-al 51-lea an de activitate in industria muzicala printr-un nou proiect, realizat in colaborare cu artistul urban Fin DAC, informeaza…

- Pașaportul COVID-19 va fi introdus din martie. Inițiativa aparține IATA. Permisul de calatorie care ține cont de vaccinarea titularului și de eventualele teste COVID efectuate, devine realitate peste cateva saptamani. Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), care inglobeaza aproape…

- Urmatorul serial TV inspirat din universul francizei cinematografice "Star Wars", un show animat despre un grup de elita format din clone, intitulat "The Bad Batch", va avea premiera pe platforma de streaming Disney+ in data de 4 mai, au anuntat miercuri reprezentantii grupului Disney, citati de Reuters.…

- Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni solicita Uniunii Europene sa sustina propunerea premierului grec, Kyriakos Mitsotakis, de a crea un certificat de vaccinare anti-Covid-19 digital.