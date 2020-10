Permisul auto suspendat până în 2024 și o amendă-record de peste 20.000 de lei pentru un șofer din Suceava Polițiștii i-au aplicat o amenda record de 20.880 de lei și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru urmatorii patru ani unui șofer din orașul Siret care a fugit de echipajul de Poliție Rutiera și a comis 16 incalcari ale Codului rutier, printre care viteza excesiva și deplasare pe contrasens. Cazul șoferului a fost relatat […] The post Permisul auto suspendat pana in 2024 și o amenda-record de peste 20.000 de lei pentru un șofer din Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Suceava este „beneficiarul” celei mai mari amenzi de circulație date vreodata in Romania – 20.880 de lei. El s-a ales și cu permisul suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier. Sancțiunile record in Romania au fost date unui tanar din…

- Poliția Romana a anunțat pe facebook ca a dat cea mai mare amenda din istorie pentru un șofer roman din județul Suceava, care a incalcat nu mai puțin de 16 reguli de circulație! Iata comunicatul integral. „Permisul suspendat pana in 2024... Amenda de 20.880 lei... Acestea sunt cele mai mari sancțiuni…

- Un șofer de 20 de ani a luat cea mai mare amenda data vreodata in Romania. Vezi ce a facut el… Un șofer in varsta de 20 de ani, din Siret, județul Suceava, a luat cea mai mare amenda data vreodata in Romania, dupa ce a comis nu mai puțin de 16 contravenții la regimul rutier, in decurs de numai cateva…

- Un tanar de 20 de ani a primit cea mai mare amenda data vreodata in Romania, pentru nereguli la regimul rutier. Șoferul, din orașul Siret, județul Suceava s-a ales și cu un cumul de amenzi care se ridica la suma de 20.880 lei și cu permisul suspendat pana in 2024 pentru 16 nereguli la regimul […] Citește…

- Un oras chinez i-a testat pe toti rezidentii sai – aproape 10 milioane de persoane – pentru coronavirus in doar patru zile, in urma aparitiei unui mic focar de COVID-19. Anunțul a fost facut joi de autoritațile locale, citate de DPA. In total, 13 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost depistate…

- Un barbat de 61 de ani din Galati este cercetat penal dupa ce a condus baut si avand permisul suspendat, el parasind locul unui accident pe care l-a provocat. Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati a informat, vineri, ca politistii Sectiei 6 Politie Rurala Tecuci au fost sesizati, prin apelul…

- Poliția municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca pe strada Aviatorului din comuna Șcheia, s-a produs un accident rutier. Politistii deplasati la fata locului au identificat atat autoturismul cat si conducatorul auto, un barbat de 57 de ani din judetul Iasi, care a declarat faptul ca, in…

- O noua culme a pandemiei este atinsa prin soluția Parchetului General in dosarul Nelu Lupu, fostul polițist banuit ca a infectat peste 30 de persoane, majoritatea fiind cadre medicale la Spitalul Ministerului de Interne. Problema procurorilor a fost sa obțina dovezi științifice ca persoana internata…