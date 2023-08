Permisele de conducere, în topul falsurilor descoperite la trecerea frontierei De la inceputul anului curent și pina in prezent, polițiștii de frontiera au ridicat 205 permise de conducere din totalul de 405 documente falsificate, descoperite la calatori. Ultimele doua cazuri au fost consemnate ieri, 23 august 2023, de catre polițiștii de frontiera din cadrul PTF Tudora și PTF Costești. Astfel, pentru formalitațile de control, in punctul de trecere a frontierei Tudora s-a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

