Permise de conducere valabile pentru tractoarele agricole. Noutăți de ultimă oră Obligativitatea detinerii de catre conducatorii de tractoare agricole sau forestiere a unui carnet de conducere corespunzator categoriei va fi eliminata, sau cel puțin așa prevede o propunere legislativa a Senatului, adoptata luni. Astfel, va fi suficient doar permisul de conducere pentru alte categorii in cazul circulației pe drumurile publice. Fermierii și-au exprimat de nenumarate ori nemulțumirea fața de aceste prevederi, care sunt obligatorii de la 1 iulie 2024, și care ii pun practic in imposibilitatea de a mai lucra terenurile, mai ales ca nu exista o oferta prea mare in ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

