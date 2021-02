In punctele de trecere a frontierei Cahul și Sculeni, polițiștii de frontiera au depistat și ridicat doua permise de conducere, cu semne vadite de falsificare. Un conațional a spus ca a fost rugat sa transmita actul falsificat, al doilea moldovean a declarat ca l-a primit in dar de la un cunoscut. In seara zilei de ieri, 3 februarie, in punctul de trecere a frontierei Cahul s-a apropiat, pe sen