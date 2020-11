Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au descoperit aproape 1 milion de euro ascunși in galeți, ligheane și chiar in unii dintre pereți, in timpul perchezițiilor care au avut loc joi, la Serviciul Permise și Inmatriculari Suceava, RAR, dar și la locuințele unor angajați. Polițiștii au descoperit un milion de euro in urma…

- Perchezitiile au loc la Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava, la Serviciul Permise Suceava, la un atelier unde erau confectionate placute cu numere de inmatriculare, precum si la reprezentantele RAR din Bucuresti si din Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau. Dosarul vizeaza infractiuni…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, catalogheaza drept ”praf in ochii bucurestenilor” anuntul primarului Nicusor Dan privind reducerea numarului politistilor locali care se ocupa de paza Primariei de la 27 la 10. ”Cum sa nu faci nimic pentru oameni, dar sa te faci ca lucrezi”, afirma Firea.…

- Cea mai mare amenda data vreodata unui șofer din Romania depașește 20.000 de lei și a fost “acordata“ unui tanar din județul Suceava. Tanarul de 20 de ani s-a ales cu permisul suspendat pana in anul 2024, pentru nu mai puțin de 16 nereguli la regimul rutier și este “beneficiarul” celei mai mari amenzi…

- Fostul șef al serviciului secret din Ministerul de Interne, Gelu Oltean, și partenera sa de viața, doctorul Vanessa Youness, scapa de controlul judiciar cerut de procurorii DIICOT in dosarul “Ayahuasca”. Decizia definitiva a fost luata de judecatorii Curții de Apel Ploiești, care au admis, marți, contestațiile…

- Biroul aparține Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Hunedoara. Momentan, biroul va funcționa doua zile pe saptamana, urmand ca mai apoi programul sa fie extins. „Sunt mandru sa reprezint Ministerul de Interne la inaugurarea acestui punct de lucru.…