- Politia olandeza a anuntat luni ca a retinut in weekend un barbat care detinea un permis de conducere fals pe numele Boris Johnson, dupa un accident despre care se crede ca l-a produs in stare de ebrietate, relateaza AFP.

- Politistii din Bacau a anuntat, sambata seara, ca barbatul retinut cu o zi inainte pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice a fost plasat sub control judiciar, relateaza News.ro.Barbatul in varsta de 56 de ani fusese retinut dupa ce in spatiul public au aparut imagini…

- Departamentul de Poliție din Tuscaloosa, statul american Alabama, a difuzat un videoclip in care ofițerii incearca sa prinda un ponei ratacit, „incident” care a creat haos in cartierul Alberta, relateaza Bild. Pe 21 martie, mai mulți ofițeri s-au angajat intr-o urmarire a poneiului, dupa ce prezența…

- Duminica (5 martie) dimineata, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C, scriu jurnalistii de la www.vasiledale.ro Un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani din Tauții-Magherauș, dinspre Baia Mare inspre Cicarlau, a intrat in coliziune…

- Polițiștii Biroului Rutier Timișoara au fost sesizati prin apel 112, ieri, in jurul orei 08:45, cu privire la faptul ca pe strada Mircea cel Batran din oraș s-a produs un accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de…

- Șoferul, care a lovit o tanara cu BMW-ul pe viaduct și a lasat-o fara picioare este cercetat in libertate. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Brexitul i-a permis Regatului Unit sa „faca lucrurile in mod diferit” atunci cand a fost vorba despre furnizarea de arme Ucrainei in fata fortelor invadatoare ruse, a sustinut fostul premier britanic Boris Johnson, transmite joi DPA.