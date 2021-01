Stiri pe aceeasi tema

- *Nu avea nici permis de conducere, era și baut! Astazi, procurorii prahoveni au dispus masura controlului judiciar pentru un șofer care nu a oprit la semnalizarea unui agent rutier in Blejoi. In plus, se pare ca acesta se afla la volan și sub influența alcoolului. Detaliat, reprezentanții IPJ Prahova…

- La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 14 Ghindari au oprit in trafic, pe raza comunei Balaușeri, un autoturism, condus de un barbat, de 37 de ani. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, acestuia…

- "La data de 5 decembrie, politistii Sectiei 6 Politie (CUG, n.r.) au identificat un barbat care ar fi condus un auto pe drumul public, ar fi parasit partea carosabila si ar fi acrosat un gard. Barbatul ar fi plecat de la fata locului, si a fost depsitat ulterior de politisti. Intrucat emana halena alcoolica,…

- "La data de 26 noiembrie, politistii Biroului Rutier Iasi au depistat un barbat de 33 ani care conducea un auto desi avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Conducatorul auto a fost oprit de politisti deoarece, in timp ce conducea o autoutilitara in zona centrala a municipiului Iasi, a efectuat…

- Sirul infractiunilor rutiere constatate pe drumurile judetene pare infinit. Aproape zilnic politistii maramureseni depisteaza cel putin o persoana care pune in pericol siguranta participantilor la traficul rutier. Periculozitatea infractiunilor rutiere este relevata si de faptul ca din ce in ce mai…

- Acesta are varsta de 56 de ani, iar alcoolemia depistata de catre politisti a fost una mare. „La data de 22 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ciurea au oprit pentru control, pe DJ 248C, in comuna Ciurea, un autoturism condus de un barbat de 56 de ani, din comuna Ciurea. Intrucat…

- "Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 27 octombrie, un tanar de 24 de ani, din comuna Lungani, ar fi condus un autoturism pe raza orasului Targu Frumos, fiind sub influenta alcoolului, si ar fi acrosat doua autoturisme, in urma impactului rezultand doar pagube…

- "La data de 25 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 4 PolitieTatarasi au depistat un barbat de 50 de ani, din comuna Holboca, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Iasi, fiind sub influenta alcoolului, in urma testarii sale cu aparatul alcooltest rezultand o valoare de 0,66 mg/l…