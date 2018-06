Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au terminat clasa a 8-a susțin, astazi, prima proba de la EVALUAREA NAȚIONALA, cea la limba și literatura româna. Rezultatele finale la EVALUAREA NAȚIONALA 2018 vor fi afișate pe 23 iunie. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, pentru elevii care au…

- Elevii de clasa a VIII-a au primit, la prima proba a Evaluarii Nationale, cea la limba romana, doua texte la prima vedere pe baza carora au avut de raspuns la mai multe cerinte. De asemenea, au avut de povestit o intamplare dintr-o cetate, dar si o compunere prin care sa demonstreze genul epic.…

- Documente atasate: Subiecte romana evaluare nationala Barem romana evaluare nationala Evaluarea Nationala 2018 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2018. Absolventii de clasa a VIII-a sustin, incepand cu 11 iunie, examenul de evaluare nationala. Sesiunea incepe cu proba scrisa la limba romana.…

- EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO- Absolventii de clasa a VIII-a se pot inscrieincepand de luni la Evaluarea Nationala. EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO. Inscrierile au loc in perioada 4 – 8 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, noteaza Agepres. Cursurile elevilor de clasa…

- Simulare BAC 2018. Elevii claselor a XI-a și a XII-a au susținut, miercuri, a doua simulare a examenului de Bacalaureat 2018. Aceasta proba a fost cea specifica profilului, dupa ce, luni, cei inscriși in anii terminali ai invațamantului preuniversitar au susținut examenul la Limba și Literatura Romana.…

- Elevii claselor a XI a si a XII a au sustinut astazi proba la limba si literatura romana a examenului de Bacalaureat. Simularea se desfasoara in perioada 19 martie 22 martie 2018.La Constanta numarul elevilor care au participat la simularea probei E a Limba si literatura romana este: clasa a XII a:…

- Elevii claselor a XI-a si a XII-a incep, luni, simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat, prima proba pe care o vor sustine fiind Limba si literatura romana. Notele obtinute - care vor fi anuntate in 30 martie - nu se contesta si nu se trec in catalog, dar in situatii exceptionale,…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…