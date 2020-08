Perle BAC 2020: ” Testamentul se face când mori, dar cu puțin timp înainte.” Ca in fiecare an, in urma probei la Limba și literatura romana din cadrul sesiunii de toamna Bacalaureatului, trebuie sa aducem in discuție perlele absolvenților de liceu care reflecta incultura unor tineri ce, din pacate, se pare ca mers la școala degeaba: „Pinguinii și-au facut vasle in loc de aripi, pentru ca aveau nevoie mai degraba sa inoate decat sa zboare printre copaci.” „Asemanarile dintre oameni și pinguini sunt puține, dar totuși multe. Au piele, dar și o blana mica.” „I. L. Caragiale este cel mai mare poet din literatura universala. El a scris ‘Riga Criptyo si Enigel’.” „Ion este… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

