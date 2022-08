Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Ianis Stoica (19 ani) ar putea pleca de la FCSB, fiind dorit in Franța. Grenoble (locul 10 in Ligue 2) se intereseaza de serviciile lui Ianis Stoica, au dezvaluit pentru GSP.ro surse apropiate de FCSB. Grenoble il vrea pe FCSB Clubul francez a trimis o scrisoare la FCSB prin care se interesa…

- Anamaria Prodan a dat o lovitura de imagine in aceste zile. A semnat contractul de reprezentare cu Ianis Stoica, atacantul FCSB care a renunțat la colaborarea cu firma fraților Giovanni și Victor Becali. Decizia il va infuria pe Gigi Becali. Omul de afaceri anunțase ca niciun jucator de la FCSB nu are…

- Gigi Becali ar putea sa mai dea o lovitura in aceasta vara. Dupa plecarea lui Florin Tanase, un alt jucator are oferta pe bani mulți. L’Equipe a anunțat ca Toulouse este interesata de mijlocașul Malcom Edjouma. Patronul FCSB le-a transmis francezilor cate milioane de euro costa fotbalistul adus de la…

- Vadim Rața (29 de ani), noul mijlocaș al celor de la FCSB, a vorbit despre transferul la roș-albaștrii. Rața este al 9-lea transfer al celor de la FCSB in aceasta vara, Gigi Becali platind 300.000 de euro ceor de la Voluntari pentru acesta. Mijlocașul a susținut o conferința de presa in care a vorbit…

- Alexandru Ișfan (22 de ani), atacantul lui FC Argeș și unul dintre cei mai ravniți fotbaliști ai acestei perioade de mercato, e disputat in continuare de FCSB și Universitatea Craiova. Oficialii piteștenilor dezvaluie ca Gigi Becali e singurul care a venit cu o oferta concreta pe adresa clubului. Daniel…

- FCSB a primit o oferta de 2,8 milioane de euro pentru portarul Ștefan Tarnovanu (22 de ani). Gigi Becali obține 3 milioane de euro din transferul lui Florin Tanase in Emiratele Arabe Unite, la Al Jazira. Finanțatorul celor de la FCSB are o noua oferta tentanta, de aceasta data pentru portarul Ștefan…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, președintele francez, Emmanuel Macron, și premierul italian, Mario Draghi, vor ajunge joi, 16 iunie, la Kiev, in prima lor vizita in Ucraina de la inceputul razboiului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres . Și președintele Klaus Iohannis ar fi așteptat astazi in Ucraina,…

- Vasile Dincu a marcat, ieri, un moment important pentru Armata Romana, dupa ce a semnat o scrisoare de intenție impreuna cu omologul sau francez privind cooperarea intre cele doua ministere pentru a putea inbunatați Fortele Navale Romane. In urma semnarii documentului, ministrul Apararii a transmis…