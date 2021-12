Perlă de politician: Nu există sărac și cinstit Rareș Bogdan șocheaza din nou cu o declarație extrem de sincera pentru clasa politica din Romania. “Sarac si cinstit, nu exista asa ceva. Trebuie sa fie bogat si cinstit sau bogat si mecenat. Aia este ideea pe care trebuie sa mergem. Eu am spus atunci cand am intrat in politica, am socat in unele emisiuni. […] The post Perla de politician: Nu exista sarac și cinstit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca si-ar fi dorit introducerea certificatului COVID, dar acesta nu a fost adoptat, urmand sa se decida politic daca se vrea obligativitatea certificatului sau nu. „Este o masura pe care am fi vrut sa o luam, chiar daca temporar, in Romania,…

- Autoritațile au emis, marți, 28 decembrie, un nou raport preliminar privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, au fost inregistrate 1.144 de infectari noi și 67 de decese in ultimele 24 de ore. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 decembrie 2021, ora 10.00, in…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, joi, ca masurile economice propuse de PSD in programul de guvernare PNL-PSD-UDMR „țin de egalitarism”, care „țin de comunism”. Rareș Bogdan a criticat masurile economice ale PSD spunand ca suma care ar trebui sa fie alocata este de 26 de miliarde…

- Federația Internaționala de Baschet a anunțat ca Romania va organiza cea mai puternica intrecere de baschet 3×3 rezervate sportivilor U23. FIBA 3×3 U23 World Cup 2022 se va desfasura in perioada 3-6 octombrie 2022, intr-o localitate care urmeaza sa fie confirmata, potrivit news.ro. Potrivit FR Baschet,…

- Romania’s PM-designate and interim Defense Minister Nicolae Ciuca announced late Monday that he is giving up the nomination to form a new government after it became clear he would not win approval in parliament to become prime minister, according to Politico. President Klaus Iohannis had tapped Ciuca,…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita de stat in Republica Araba Egipt, la invitatia omologului sau, Abdel Fattah El-Sisi. Potrivit Administrației Prezidențiale, vizita se desfasoara in cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum si in contextul aniversarii in…

- Romania se afunda in instabilitate, in contextul demiterii Guvernului Florin Citu si al crizei sanitare si sociale, se arata intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro, in care se comenteaza ca opinia publica pare sa il considere responsabil pe presedintele Klaus Iohannis. Și Frankfurter Allgemeine…

- Personaj politic fara carisma, Dacian Cioloș, candidat la funcția de președinte al USR-PLUS, are un CV plin de coincidențe. Toate conduc catre o filiera franceza de nivel inalt, careia i se adauga, insa, și unele mici “servicii” facute pentru decidenții din Romania. De profesie inginer horticultor,…