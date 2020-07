Perju: Securitatea alimentară a țării va fi asigurată Ministrul Agriculturii Ion Perju a prezentat, in cadrul ședinței de Guvern, primele rezultate ale recoltei de cereale. Potrivit lui Perju, dupa o saptamina de munca, autoritațile ramin optimiste de a obține o producție globala de griu de 600 mii tone, la necesarul de 350 de mii de tone de care are nevoie țara. Ministru a precizat ca securitatea alimentara a țarii va fi asigurata, totodata, fermier Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

