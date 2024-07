Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au inceput oficial vineri seara, 26 iulie, cu o ceremonie de deschidere memorabila. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ținut un discurs scurt și inspirator, iar Nadia Comaneci a primit onoarea de a purta torța alaturi de Rafael Nadal și Serena Williams. Nadia…

- Legendara Nadia Comaneci a fost una dintre marile surprize ale organizatorilor Jocurilor Olimpice de la Paris, ea aflandu-se alaturi de Serena Williams, Rafael Nadal si Carl Lewis in ambarcatiunea care a dus torta olimpica pe Sena, spre Gradinile Tuileries. Conform traditiei, defilarea sportivilor a…

- Nadia Comaneci s-a aflat alaturi de Serena Williams, Rafael Nadal si Carl Lewis in ambarcatiunea care a dus torta olimpica pe Sena, spre Gradinile Tuileries. “Momente emotionante si memorabile“, a scris Nadia in social media, dupa prezenta la Paris. Cei patru au predat flacara unei alte foste jucatoare…

- Nadia Comaneci s-a aflat alaturi de Serena Williams, Rafael Nadal si Carl Lewis in ambarcatiunea care a dus torta olimpica pe Sena, spre Gradinile Tuileries. “Momente emotionante si memorabile“, a scris Nadia in social media, dupa prezenta la Paris. Cei patru au predat flacara unei alte foste jucatoare…

- Legendarii Nadia Comaneci, Carl Lewis, Serena Williams si Rafael Nadal s-au aflat in ambarcatiunea care au dus flacara olimpica, pe Sena, la Gradinile Tuileries, pentru a fi aprins vasul olimpic, informeaza news.ro.

- Jucatorii de tenis Carlos Alcaraz si Rafael Nadal au ajuns la Paris luni dupa-amiaza, iar ei s-au fotografiat alaturi de alti sportivi.Cei doi vor locui in staul olimpic, alaturi de ceilalti sportivi.Alcaraz si Nadal vor evolua la simplu, dar vor face pereche si la dublu.

- Flacara olimpica isi continua luni periplul in Paris, trecand prin fata emblematicului Moulin Rouge, impodobit in albastru, alb si rosu pentru aceasta ocazie, informeaza AFP si site-ul eurosport.fr.

- Flacara olimpica a ajuns in Franța, in portul de la Marsilia, marcand o piatra de hotar pe calea catre Jocurile de la Paris.Zeci de mii de oameni s-au adunat ieri in orașul Marsilia, din sudul Franței, pentru a saluta torța olimpica și a marca o noua piatra de hotar inaintea Jocurilor de vara de la…