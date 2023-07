Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor defecțiuni tehnice la pantograf, trenul IR 1992 care circula pe secția CF 100 Timișoara - Mangalia, staționeaza in linie curenta intre stațiile CF Jena și Cavaran, județul Caraș Severin.In tren se afla aproximativ 120 de calatori și nu funcționeaza instalația de AC. Circulația feroviara…

- Doi tineri, de 19 și 20 de ani, au murit intr-un accident care a avut loc joi seara pe DN 6, in localitatea Bragadiru, județul Ilfov.Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați joi seara, in jurul orei 23.00, cu privire la faptul ca, pe DN 6, la km 11+300, in Bragadiru, s-a produs un accident…

- Un barbat de 36 de ani și fiul sau de 10 ani au fost accidentați in aceasta seara de un tren de persoane in județul Mehedinți, informeaza Rador.Cei doi se deplasau intr-o zona periculoasa in apropierea caii ferate București - Timișoara. Ambii au fost transportați la Spitalul Județean din Drobeta…

- In Romania, mersul pe bicicleta este mai degraba un sport extrem, decat o varianta ecologica si sanatoasa de deplasare urbana. Infrastructura necesara ciclistilor este slab dezvoltata, iar cele mai multe piste sunt inguste, fara separatoare si nu sunt interconectate. Conform greencomunity.ro, zece dintre…

- Din pacate, astfel de situații nu se intampla pentru prima data, iar viitorul nu arata bine. Infrastructura invechita, reparațiile facute peste alte reparații, au dus la astel de situații, in care astazi cel puțin jumatate din București nu mai are apa calda. Conform primelor informații furnizatede ELCEN…

- Azi-noapte, in jurul orei 22:50, Serviciul de Urgența 112 București a fost sesizat cu privire la faptul ca in trenul IR79 ce avea ruta de deplasare Lokoshaza(Ungaria)- București s-ar afla un dispozitiv explozibil. Apelul a fost redirecționat catre polițiștii din Lugoj pentru a se deplasa de urgența…

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…