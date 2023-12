Perioade cu Mercur retrograd în 2024. La ce ne putem aștepta De regula, atunci cand Mercur este retrograd, oamenii au impresia ca nimic nu le iese așa cum și-au dorit sau ca planurile sunt date peste cap cand credeau mai puțin. Nu este doar o iluzie, caci influența lui Mercur retrograd este resimțita de toate zodiile mai mult fața de perioadele in care alte planete sunt retrograde. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

