Stiri pe aceeasi tema

- 8.000 de kilograme de articole pirotehnice au fost CONFISCATE intr-o acțiune de combatere a comercializarii fara drept a petardelor și artificiilor, realizata de Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

- Trei tineri din judetul Teleorman, care ar fi vanat ilegal un caprior, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in baza unor mandate emise de Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, au informat, vineri seara, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- In urma a 17 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, au fost descoperite și ridicate in vederea indisponibilizarii 62.730 de bucați de articole pirotehnice. La data de 21 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi…

- Vineri, 15 decembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții, ambele in municipiul Alba Iulia, la persoane banuite de efectuarea,…

- Percheziții in Alba, la persoane banuite de operațiuni cu articole pirotehnice: Au fost confiscate peste 6.000 de petarde și artificii Percheziții in Alba, la persoane banuite de operațiuni cu articole pirotehnice: Au fost confiscate peste 6.000 de petarde și artificii La data de 15 decembrie 2023,…

- Saptamana ceasta, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substante Periculoase, in baza planului de acțiune “PIROTEHNIC 2023”, au desfașurat activitați pentru verificarea legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice și juridice.

- Aproximativ 3,5 tone de articole pirotehnice de tip F1, P1 si T1 au fost confiscate de politistii bistriteni in urma unui control efectuat la sediul si depozitul unei firme din orasul Nasaud. Cantitatea era de trei ori mai mare decat cea pentru care avea autorizatie de detinere, se arata intr-u comunicat…

- In data de 2 noiembrie a.c., in urma apariției a unor clipuri pe o rețea de socializare in care un barbat manevreaza o posibila arma, polițiștii buzoieni s-au sesizat din oficiu. La scurt timp dupa postarea imaginilor, au fost mobilizați polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase,…