Perioadă înscriere copil la creșă în Sectorul 3 din București în 2022 Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului a publicat perioada de inscriere a copiilor la creșa a copiilor din Sectorul 3 al Capitalei. Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) informeaza ca inscrierile la cresele din Sectorul 3 pentru anul scolar 2022-2023 se fac in perioada 20-24 iunie exclusiv online, potrivit unui comunicat al autoritatii locale. Cum se face inscrierea la creșa Inscrierea la creșa se va face exclusiv online. Parintele sau tutorele copilului trebuie sa accezese site-ul DGASPC Sector 3 . Documentele necesare sunt publicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

