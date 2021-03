Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o luna din perioada in care zonele situate la altitudini joase si medii in Muntii Alpi erau acoperite cu zapada s-a pierdut in ultima jumatate de secol, conform unui studiu publicat joi, primul care a evaluat in ansamblu masivul european, transmite agerpres.ro.

- Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților și a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, pentru promulgare.Astfel, potrivit modificarilor votate de parlamentari, angajatorii pot reduce cu pana la 80% a timpului de munca, raportat la durata zilnica, saptamanala sau lunara, in funcție de contractul…

- Circa 700.000 de mici intreprinzatori din Marea Britanie au renuntat la afacerile pe care le aveau pe perioada carantinei, inca in vigoare, potrivit unui nou studiu realizat de Resolution Foundation si citat duminica de dpa, scrie AGERPRES. Aceasta inseamna ca unul din sapte lucratori independenti…

- Jandarmii montani si salvamontistii din județul Alba au identificat mai multe zonele periculoase si reamintesc turistilor cateva reguli minimale pentru a evita evenimentele neplacute. Zapada cazuta in ultima perioada de timp in zona montana a județului Alba contribuie ca, in perioada imediat urmatoare,…

- Cabanele din zona montana situate in apropierea partiilor de schi sau de sanius sunt cele mai solicitate destinatii pentru luna februarie, interesul romanilor fiind dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de o platforma online specializata in rezervari hoteliere. Conform…

- Minus 35,2 este cea mai scazuta temperatura inregistrata in ultimii 60 de ani in județul Cluj, fiind consemnata in ianuarie 1963, la stația meteo Dej. In acea perioada, in zona municipiului Dej au fost aproape doua saptamani cu temperaturi de –20 de grade Celsius și strat de zapada. ”Cele mai scazute…

- Luni, 18 ianuarie, este Blue Monday, cea mai deprimanta zi a anului 2021. Titlul revine celei de-a treia zi de luni din fiecare an. A fost stabilita in 2005 și este un prilej de a reflecta asupra depresiei. Blue Monday 2021. 18 ianuarie este cea mai deprimanta zi a anului acesta Potrivit celor mai recente…

- Cercetatorii australieni ar fi descoperit ca celulele B de memorie, prezente in sistemul imunitar, „iși amintesc" infecția și produc rapid anticorpi in fața unei noi posibile infecții, relateaza Rainews, potrivit Rador. Un studiu australian, publicat in revista Science Immunology, arata ca persoanele…