Perioada de izolare pentru românii infectați cu COVID, redusă! CNSU urmează să decidă cu cât Perioada de carantinare și de izolare a pacienților Covid va fi redusa, o hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) urmand sa fie emisa in foarte scurt timp. Regula ar putea sa presupuna o diferențiere intre persoanele nevaccinate și cele care au fost vaccinate anti-COVID sau care au trecut prin boala. Vaccinații vor […] The post Perioada de izolare pentru romanii infectați cu COVID, redusa! CNSU urmeaza sa decida cu cat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

