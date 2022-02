Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie pot sa-i declare pe bolnavii COVID-19 ca fiind vindecați dupa doar zece zile de la efectuarea primul test, daca nu sunt vaccinați, sau chiar șapte zile, daca sunt vaccinați sau trecuți prin boala, fața de perioada de 14 zile prevazuta anterior, potrivit unui ordin al Ministerului…

- Autoritațile centrale au hotarat in urma cu puțin timp sa reduca perioada de carantina și izolare in care trebuie sa stea cei infectați cu Covid, contacții lor, precum și cei care vin din strainatate. Incepand de maine se reduce perioada de carantina și izolare. Sunt vizate persoanele infectate cu Covid,…

- Persoanele vaccinate care sunt contacți direcți ai unor pacienți COVID vor sta in carantina 5 zile, iar cele nevaccinate – 10 zile, potrivig unei hotarari aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Aceeași perioada de carantina se aplica și persoanelor nevaccinate care intra in…

- Guvernul ceh a decis miercuri sa reduca de la 14 la 5 zile perioada de izolare in care trebuie sa intre persoanele confirmate cu infectia cu coronavirusul SARS-COV-2, transmite dpa. Masura are ca scop sa protejeze administratia si economia de un colaps in contextul propagarii rapide a variantei…

- Masura are ca scop sa protejeze administratia si economia de un colaps in contextul propagarii rapide a variantei Omicron a coronavirusului, a explicat ministrul Sanatatii, Vlastimil Valek.Perioada de carantina a celor intrati in contact cu o persoana confirmata cu COVID-19 a fost redusa, in mod similar,…

- Guvernul britanic a redus miercuri de la zece la sapte zile perioada de izolare prevazuta in Anglia pentru persoanele vaccinate care au contractat COVID-19, in plina crestere a numarului de cazuri de infectari cu varianta Omicron de coronavirus si cu doua zile inainte de Ajunul Craciunului.

- Ministerul Sanatații susține ca persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 6 luni intra in carantina la sosirea in Romania chiar daca au un test COVID negativ deoarece au un risc mai mare de a se infecta, iar efectuarea testului in perioada asimptomatica este mai putin concludenta.…

- Cehia a raportat 22.936 de infecții noi cu COVID-19, vineri, cel mai mare numar zilnic de la inceputul pandemiei, potrivit datelor Ministerului Sanatații, publicate sambata. La inceputul...