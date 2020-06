Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile instituite pe scara larga care au inclus inchiderea magazinelor si a scolilor au redus nivelurile de transmitere a COVID-19 in Europa suficient de mult pentru a tine sub control imbolnavirile evitandu-se peste trei milioane de decese, au precizat luni cercetatorii, potrivit Reuters. In…

- Vladimir Putin a prelungit marti - pana la 11 mai - perioada de izolare a populatiei in Rusia, cu scopul de a evita o rapandire a noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Presedintele rus a anuntat aceasta prelungire intr-o reuniune cu oficiali guvernamentali si presedinti de…

- In urma cu șapte ani, o instituție subordonata Ministerului de Interne din Germania a realizat un scenariu extrem privind o posibila pandemie și a numit-o simplu: Modi-SARS. Acesta a fost recent readus in discuție de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Peste 30 de pagini au umplut cercetatorii…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism (FRA), Florin Florea, a declarat, miercuri, ca decizia World Athletics (WA) de a suspenda pana in luna decembrie calificarile pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo este corecta. Acesta a punctat faptul ca multi sportivi se antreneaza la domiciliu in aceasta…

- Un milion de oameni infectați și peste 55 de mii de decese, este bilanțul global al pandemiei de coronavirus. Europa ramane continentul cel mai afectat, cu mai mult de jumatate din cazuri. Un record negativ a inregistrat astazi și Marea Britanie, cu 684 de decese in ultima zi.

- Moscova a intrat luni in prima sa zi a unei carantine - pe o durata nedeterminata -, iar alte regiuni ruse au anuntat ca-i urmeaza exemplul, in umra unui apel al premierului Mihail Misustin la un efort in vederea opririi raspandirii covid-19, relateaza AFP.

- Sport Austria, organismul care reprezinta miscarea sportiva, a cerut un ajutor de minimum 100 de milioane de euro pentru ca sportul sa faca fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, informeaza AFP."Fondul de sustinere pentru sport trebuie sa fi de cel putin 100 de milioane…