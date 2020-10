Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- Autoritatea Electorala Permanenta reaminteste cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate ca se mai pot inregistra ca alegatori prin corespondenta doar joi, termenul limita fiind data de 22 octombrie, ora 24,00, ora Romaniei. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, presedintele Autoritatii…

- Autoritatea ElectoralaPermanenta (AEP) anunta ca 27.717 persoane s-au inregistrat pentru a vota prin corespondenta la alegerile parlamentare, iar termenul de inscriere expira in 22 octombrie. ”Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) reaminteste cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta…

- Autoritatea Electorala Permanenta a pregatit alegerile parlamentare, conform planului privind organizarea procesului electoral, a declarat, vineri, presedintele AEP, Florin Constantin Mituletu-Buica, transmitand cetatenilor romani din strainatate sa se inscrie pentru votul prin corespondenta, care…

- Bogdan Aurescu a anuntat ca, pana in momentul de fata, doar Malta si Nigeria nu permit organizarea de sectii de votare pe teritoriile lor, la alegerile parlamentare, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Afacerilor Externe i-a incurajat pe romanii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze…