Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței saptamanale de lucru organizata de Secretarul de Stat pentru Relația cu Instituțiile Prefectului, desfașurata marți, 28 august a.c., la sediul M.A.I. a fost discutata situația existenta la nivelul serviciilor publice comunitare de eliberare a pașapoartelor, fiind analizata eficiența…

- Compania de Apa ARIES anunța furnizarea apei potabile cu presiune redusa, in perioada 29.08.2018- 31.08.2018, in localitatea Luna. Sunt afectate imobilele situate in localitatea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In perioada 16.08 ndash; 17.08.2018 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Constanta si Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Constanta isi mentin programul normal de lucru cu publicul. ...

- Institutia Prefectului Brasov a prezentat masurile luate in perioada estivala, pentru buna functionare a Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor (SPCEEP), respectiv a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV). Prefectul…

- Incepand de marți, 12 iunie 2018 și pana in data 19 octombrie 2018, persoanele interesate pot ridica și depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale și declarațiile de consimțamant in cadrul Programului social ”Alimente”. Valoarea nominala a tichetelor sociale este de 100 lei/an. Distribuirea…

- In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori din Metal Clasic Societate Cooperativa Mesesugareasca din data de 14.03.2018. Adunarea generala a membrilor cooperatori a decis reconfirmarea in functia de administrator unic a lui Zelca Dumitru, pe o perioada…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzau-Focșani”. Valoarea totala a acestui contract este de 29.361.900 lei (cu TVA), finanțarea urmand…

- O serie de trenuri isi vor prelungi traseul in perioada 11 – 29 iunie 2018, pentru asigurarea legaturii directe intre litoral si Baia Mare, Cluj Napoca, Timisoara si Resita, informeaza miercuri CFR Calatori, transmite AGERPRES . Trenurile IR 1642 Baia Mare (pl. 17:52) / IR 1638 Cluj Napoca (pl. 19:05) cu…