Perioada de incubație a Omicron, mai scurtă. Când apar primele simptome Infecția cu varianta Omicron poate fi depistata la testul PCR la 24 de ore de la imbolnavire, iar primele simptome pot sa apara dupa doua zile: cefalee, dureri in gat sau semnele unei raceli obișnuite. Nu se cunosc toate datele legata de varianta Omicron. Medicii și specialiștii atrag atenția ca masurile de protecție trebuie sa […] Articolul Perioada de incubație a Omicron, mai scurta. Cand apar primele simptome apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

