Stiri pe aceeasi tema

- Recensamant 2022. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii nr. 12/2022 a Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 2021. Etapa de…

- Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii nr. 12/2022 a Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 2021, informeaza mediafax.ro. Institutul…

- Se prelungeste colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii…

- Perioada de autorecenzare s-a finalizat in 27 mai. Totuși, din cele 11 milioane de chestionare completate, doua milioane sunt invalide. VEZI cum verifici daca și al tau se numara printre ele: Recensamantul populației Romaniei s-a imparțit in doua etape: autorecenzare și recenzarea la domiciliu, cu recenzori.…

- Institutul National de Statistica (INS) incepe, pe 31 mai 2022, etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Conform…

- Astfel, cei care nu au completat pana acum chestionarul online mai au la dispoziție 2 saptamani. Autorecenzarea se poate face in continuare online pe www.recensamantromania.ro, pana in 27 mai! Ca și pana acum, autorecenzarea se poate face acasa sau intr-unul dintre punctele de autorecenzare…

- Institutul National de Statistica anunta prelungirea perioadei de autorecenzare, conform urmatorului calendar: – Platforma de autorecenzare va fi deschisa pana vineri, 27 mai 2022. – Vizita recenzorilor in teren se va desfasura in perioada 31 mai – 17 iulie 2022. Decizia, luata in cadrul sedintei Comisiei…

- Dupa o luna și jumatate de la inceputul recensamantului populației și locuințelor, faza online, Institutul Național de Statistica vine cu noi explicații privind completarea chestionarului pentru autorecenzare,...