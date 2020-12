Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, dupa ședința de guvern, ca se lucreaza la o soluție prin care anumite categorii ale populației, afectate de pandemie, vor putea sa-și amane in continuare plata ratelor la banci. Soluția este in acord cu recomandarile europene, iar detaliile vor fi anunțate in zilele…

- Salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut lunar, potrivit unui comunicat al Guvernului. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au avut luni consultari cu reprezentantii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social…

- ”Am predat astazi mandatul unui profesionist. Sunt sigur ca va continua ce am inceput in acest an, in special proiecte de digitalizare a ANAF si a Ministerului de Finante. Sunt multe de facut, sper ca anul acesta sa introducem e-facturare, asta inseamna venituri la buget de aproape doua puncte procentuale,…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a declarat joi la RFI ca cea mai rezonabila soluție pentru formarea Guvernului este ca premier sa mearga Florin Cițu, șef al Camerei Deputaților - Ludovic Orban, iar liderul Senatului sa fie de la USR PLUS. CITEȘTE ȘI: Ordinea, pe zile, in care apar simptomele…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a declarat joi, intrebat daca autoritațile vor introduce noi restricții in preajma Craciunului și a Anului Nou, ca in urmatoarea ședința de Guvern va fi prelungita starea de alerta la nivel național, dar ca un cabinet interimar nu poate face modificari substanțiale,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, luni seara, ca unele masuri luate de Guvern, cum ar fi somajul tehnic, IMM Invest sau amanarea platii ratelor, au functionat anul acesta si ca vor putea continua anul viitor, dar „poate nu vor avea aceeasi forma”. „Masura somajului tehnic…

- Președintele Kirgizstanului, Sooronbay Jeenbekov, a semnat decretul de demisie a Guvernului, condus de prim-ministrul Kubatbek Boronov. Anunțul a fost facut vineri de Serviciul de presa al șefului statului, transmite tass.ru. "Președintele Republicii Kirgize, Sooronbay Jeenbekov, a semnat decretul prin…

- ​Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a dat de înțeles joi ca ar putea fi prelungita și dupa 1 ianuarie amânarea ratelor de credite. „Ne uitam la multe variante. Putem sa ne uitam la o prelungire, pâna la variante mai soft”, a spus el în cadrul unei conferințe…