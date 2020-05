Stiri pe aceeasi tema

- In aceste conditii, productia de miere se anunta redusa in 2020, astfel ca sprijinul financiar acordat de Ministerul Agriculturii este binevenit. Una dintre cele mai grele situatii a fost semnalata in Salaj, judet in care stuparii ca fluctuațiile mari de temperatura din primavara acestui an, seceta…

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit un Cod Galben de intensificari ale vantului pentru astazi și maine. © Sputnik / Eleonora LisnicUn strop de bucurie: Au revenit in Moldova și s-au apucat sa-și repare casele – Video Intervalul de acțiune al codulului…

- Hunedorenii care au fericirea sa locuiasca la țara au avut, in aceasta perioada, ocazia de a se bucura nu doar de iarba verde, minunat decorata cu covoare de flori albe, roșii, galbene, albastre și violet, ci și de “cantecul” albinelor. Zumzetul lor a invaluit pomii fructiferi in floare, dar și tufele…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, parlamentarul PNL Marilen Pirtea, a declarat, miercuri, ca multi romani asteapta intarirea legii, pentru o protectie mai buna in fata violentelor la domiciliu pe timpul noptii, tinand cont ca, in aceasta perioada de criza, "a crescut semnificativ riscul aparitiei…

- Cand se vor intoarce angajații la serviciu, dupa perioada de lucru de acasa. Colliers: Piata spatiilor de birouri va da primele semne de revenire din 2021 Un sfert dintre chiriasii din piata de birouri se asteapta sa isi reia activitatea incepand cu luna mai, in timp ce peste doua treimi (67%) cred…

- Romania, ca multe alte tari aflate in plina pandemie, se afla in fata unei duble crize: cea sanitara si cea economica. Pentru cea din urma, statul a luat cateva masuri, unele mai eficiente ca altele, in timp ce mediul privat s-a mobilizat cum a putut mai bine si pentru a da o mana de ajutor (binevenita),…

- Exista si o alta fata a perioadei dificile in care ne aflam ca urmare a raspandirii intr-un mod accelerat a infectiilor cu COVID-19: natura incepe sa-si reintre in drepturi in zonele parasite temporar de oameni. Publicatia storypick.

- In perioada 1-10 februarie, polițiștii suceveni au constatat 240 de infracțiuni, dintre care 45 la regimul siguranței rutiere, 3 de natura economica și 192 de alta natura. De asemenea, ei au aplicat 1.940 de sancțiuni, in cuantum de aproximativ 944.000 de lei. 1.738 de amenzi au fost aplicate la regimul…