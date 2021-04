Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia in care un migrant afgan a fost omorat, iar altul a fost grav ranit, in apropierea Garii de Nord din Timisoara, readuce in discutie problema gestionarii migrantilor care au ajuns cu miile in ultimele sase luni, la Timisoara.

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia imaginilor care surprind atacului de ieri, din apropierea Garii de Nord din Timișoara, in urma caruia un afgan a murit, iar un altul a fost ranit. In imagini se vede cum victimele impreuna cu un al treilea barbat merg pe trotuarul de pe platforma Nokia, iar din fața…

- Aproape 90% dintre migranții care au fost verificați luni noaptea de polițiștii din Timișoara aveau forme legale de ședere in Romania, care spun ca se pot deplasa liber pe teritoriul intregii țari. Informația vine de la prefectul de Timiș, care explica ca a cerut o informare de la MAI dupa crima din…

- Un barbat a murit, iar un altul este grav ranit, fiind transportat la spital, in urma unei rafuieli intre doua grupuri de migranti, care a avut loc, luni, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Cei care i-au injunghiat pe cei doi sunt cautati de politisti. Doi migranti au fost injunghiati…

- Procurori ai Parchetului Timis fac cercetari si administreaza probatorii in vederea identificarii agresorilor care au injunghiat, luni seara, doi cetateni afgani, dintre care unul a decedat, informeaza Agerpres . Potrivit procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, se lucreaza…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, cere intervenția tuturor instituțiilor statului cu activitate in domeniul migranților, pentru a asigura pastrarea ordinii publice. Intervenția, lansata luni seara, vine dupa ce un cetațean afgan a decedat in fața Garii de Nord din Timișoara, in urma…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alini Nica, a reacționat, in aceasta seara, printr-o postare pe Facebook la crima dintre afgani care a avut loc, astazi, in zona Garii de Nord. ”Un eveniment tulburator a avut loc in Timișoara. Mi-e greu sa imi gasesc cuvintele dar nu putem sa nu ii spunem pe…

