Stiri pe aceeasi tema

- Zilnic ne regasim in postura de consumatori, fiind dependenți de comercianți. Mulți comercianți practica dez-informarea. Adica știrile false. Adica fake news. Cei mai falși și dezinformatori sunt și cei mai vizibili in spoturile tv, pe net, in rețelele de socializare, pe platformele de tranzacționare,…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer l-a primit la Viena pe premierul olandez Mark Rutte, pentru a discuta pe tema extinderii Schengen. „Suntem uniti in obiectia noastra fata de extinderea Schengen in acest moment”, a anuntata finalul intalnirii cancelarul austriac. Olanda si Austria doresc sa ceara impreuna…

- Ministerul Justitiei precizeaza, miercuri, ca evaluarea Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) subliniaza faptul ca Romania a realizat „un progres semnificativ” in anul 2022, conform Agerpres, citata de stiri.tvr.ro. „Raportul Grupului de State impotriva Coruptiei publicat miercuri subliniaza…

- Romania susține adoptarea unui al 10-lea pachet de masuri restrictive impotriva Rusiei și identificarea de soluții juridice solide pentru crearea instanței care sa se ocupe de pedepsirea celor vinovați de crima de agresiune, a aratat Bogdan Aurescu la reu

- Manifestație de amploare a avut loc, sambata, in piața Cibeles din Madrid impotriva guvernului Pedro Sanchez. Aceasta a fost organizata de partide de dreapta și conservatoare impotriva coaliției progresiste, scrie EFE.

- ”Este bine si legitim ca toate opiniile sa poata fi exprimate”, un ”principiu al democratiei”, a comentat seful statului francez. ”Am incredere in organizatorii manifestatiilor ca aceste exprimari legitime ale dezacordurilor sa se faca fara sa li se creeze prea multe neplaceri compatriotilor nostri,…

- Parlamentul European a votat marți, 17 ianuarie, un set de noi reguli pentru deșeurile din Uniune. Au fost 594 voturi pentru, 5 voturi impotriva și 43 de abțineri. Vlad Gheorghe, europarlamentar USR, a explicat ce inseamna acest nou regulament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Economist Intelligence Unit a facut un top al celor mai scumpe orașe din lume in 2022, ținand cont deopotriva de creșterea prețurilor energiei, a carburanților, dar și de valoarea monedelor naționale.Potrivit Indexului privind costul traiului la nivel global din acest an publicat de Economist Intelligence…